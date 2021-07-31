Борьба за качество воздуха: рижанам готовят ограничение скорости, полосы общественного транспорта и другие новшества

Через четыре года трафик на рижских улицах может измениться кардинально — на это указывает перечень мероприятий, предусмотренных проектом новой программы улучшения качества воздуха в столице.

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Помимо повышения энергоэффективности зданий или создания новых велодорожек, среди них упоминаются крупные инфраструктурные проекты (строительство новых участков автомагистралей, дорожных развязок), но, главное, в программе большой упор делается на сокращение выбросов СО2 в атмосферу за счет уменьшения потока частного автотранспорта, пишет портал Rus.lsm.lv.

Водителям придется притормозить. И потесниться

Среди прочего проект, разработанный по заказу Рижской думы, предлагает ввести ограничения на скорость движения в центре города. В документе говорится, что в центре появятся зоны, где скорость движения не превысит 30 километров в час. Наряду с этим планируется продолжить обустраивать отделенную инфраструктуру для велосипедистов и пешеходов, а также выводить грузовой транспорт из центра, разработав для него допустимые маршруты движения.

Чтобы разгрузить Ригу от легкового транспорта, городские власти намерены реализовать годами обсуждаемую концепцию "перехватывающих парковок" — так называемых park&ride. Эта идея предусматривает размещение семи автостоянок, где люди могли бы оставлять личный транспорт и пересаживаться на общественный.

С выбросами Рига намерена бороться и за счет использования транспорта, использующего альтернативные источники энергии.

Впрочем, борьбу с частным транспортом Рига намерена вести и другим способом — не только "урезая" доступное ему место на дороге и снижая допустимую скорость. Например, указывают авторы, не менее четырех раз в году следует проводить мероприятие "день без автомобиля", которое подразумевает, что в определенные зоны города въехать на машине будет нельзя. Исключение будет сделано лишь для электрического, общественного и оперативного транспорта.

От вокзала — на велосипеде

Довольно большой блок посвящен развитию и улучшению инфраструктуры. Город планирует провести соответствующие работы на ул. Тургенева, Дзирнаву, Бруниениеку и Спорта, Пернавас-Зирню-Сенчу, Вантовом мосту и Земитанском путепроводе.

Также предусматриваются проект создания магистральных веломаршрутов между центром города и его районами.

Помимо этого, в документе говорится о планах по созданию парковок для велосипедов, откуда можно было бы удобно пересесть на общественный транспорт.

Больше внимание уделено и развитию самого общественного транспорта. Предполагается, что горожане смогут наслаждаться возможностями более удобно организованного общественного транспорта. Предлагается создать 15 "пунктов мобильности" — точек, где можно удобно пересесть с ж/д транспорта на городской общественный транспорт. Линию 7-го трамвая намечено продлить до Шкиротавы. Большой акцент делается на развитии мощного транспортного узла в Торнякалнсе.

Автомобилистам придется считаться с неудобствами. Доступных им полос движения станет меньше. В частности, выделенные полосы для общественного транспорта планируется создать на мостах через Даугаву.