Борданc: решая, как жить после ЧС, правительство будет гибким
Foto: LETA/Evija Trifanova

Правительство будет гибко решать, какие ограничения снять, а какие сохранить в Латвии после окончания режима чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью ЛТВ заявил министр юстиции Янис Борданс.

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Таким образом глава Минюста ответил на вопрос, известны ли какие-то конкретные показатели заболеваемости Covid-19, при которых правительство отменит или продлит в Латвии режим чрезвычайной ситуации после 11 января 2022 года.

Борданс также добавил, что с приближением 11 января правительство будет смотреть не только на сухие цифры, но и оценивать уровень эпидемиологической безопасности в целом.

"Если сравнивать по регионам, то ситуация в Латвии похожа на ситуацию в Литве и Эстонии, несмотря на то, что там разные режимы", — добавил Борданс.

По его словам, правительство не должно "равнодушно" думать об ограничениях, наложенных из-за Covid-19. Министр юстиции считает, что Кабинету министров следует учитывать, что, например, с приближением рождественских праздников людям потребуется больше возможностей, чтобы купить подарки или отдохнуть. Борданс полагает, что все эти возможности необходимо уравновесить.

Объясняя причины, по которым, по его мнению, даже во время пандемии людям нужно предоставлять возможности для экономической деятельности, Борданс упомянул о необходимости экономии госбюджета, из которого в противном случае пришлось бы выплачивать компаниям компенсации.

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