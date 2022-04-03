Борданс инициирует лишение гражданства Латвии тех, кто поддерживает военные преступления

Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") направил в ответственную комиссию Сейма проект поправок к Закону о гражданстве, который обеспечит правовую основу для лишения лиц, поддерживающих военные преступления, гражданства Латвии. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве юстиции.

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Поправки, направленные Бордансом в Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предовтращению коррупции, предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказывающего поддержку лицам, государствам или иным субъектам, которые участвовали в совершении военнных преступлений, геноциде, преступлениях против мира и человечности, а также сами участвовали в такой деятельности.

Предоставление такой поддержки или участие в осуществлении подобной деятельности будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности, предусматривают поправки.

Сейчас основания для лишения латвийского гражданства, предусмотренные Законом о гражданстве, связаны с действиями, которые гражданин Латвии совершил против государства, тем самым подорвав принцип взаимной лояльности между государством и гражданином. В то же время закон сейчас не предусматривает таких оснований для лишения латвийского гражданства, которые были бы связаны с нарушениями общепризнанного международного права в отношении другого демократического государства, что создает косвенную угрозу демократическому строю и конституционным ценностям Латвии, поясняет Министерство юстиции.

В письме, направленном в ответственную комиссию Сейма, Борданс подчеркнул, что гражданин Латвии, оказавший существенную поддержку военной агрессии иной страны и международно наказуемых преступлений против другого демократического государства, тем самым способствует угрозе демократическому строю Латвии и нарушает принцип взаимной лояльности между государством и гражданином.

В ходе подготовки поправок Министерство юстиции также консультировалось с Министерством внутренних дел и Управлением по делам гражданства и миграции.

Планируется, что во вторник, 5 апреля, поправкам даст оценку Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Планируется, что будет принято и решение о вынесении поправок к Закону "О гражданстве" на рассмотрение Сейма.