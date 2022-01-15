Борданс: Кайминьш "вырос в 13-м Сейме". Присоединится ли он к "новым консерваторам"?

Председатель Новой Консервативной партии Янис Борданс в интервью Delfi Plus не ответил на прямой вопрос, присоединится ли к возглавляемой им политической силе депутат Сейма Артусс Кайминьш, но сказал много хороших слов адрес бывшего члена KPV.LV.

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Артусc Кайминьш был избран в 13-й Сейм от партии KPV.LV, которая вскоре раскололась и фактически прекратила свое существование.

Сейчас перед председателем Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам стоит вопрос, о том от какой партии баллотироваться. В кулуарах поговаривали о том, что, возможно, он усилит список НКП.

"Это не актуальный вопрос, о котором мы ведем дебаты. Каждую неделю у нас заседания правления и какое-либо заявление от людей, вступающим в партию. Хочу сказать, что Артус Кайминьш действительно вырос за время 13-го Сейма. Одна вещь, которое у него совпадает с нами — он никогда не был на стороне коррумпированных политиков. Это очень много. На мой взгляд, он очень успешно, ответственно и профессионально руководит своей комиссией Сейма, которая занимается вопросами медиа. Я думаю, что в этой сфере управления масс-медиа все становится лучше и лучше. Как говорится — как Рига, так и медийная среда никогда не будет готова, но она не хуже, а лучше, чем была, когда мы пришли", — так ответил на вопрос о том, может ли Кайминьш присоединиться к Новой Консервативной партии Янис Борданс.

1 октября 2022 года в Латвии пройдут очередные парламентские выборы. 13-й Сейм — рекордсмен по числу так называемых независимых депутатов: парламентариев, которые покинули ряды партий, от которых были избраны. Сейчас для тех, кто хочет баллотироваться в 14-й Сейм наступает время выбора политической партии. В Латвии действует пропорциональная избирательная система: избраться можно только по списку кандидатов в депутаты, поданном партией или политическим объединением.

Рейтинг Новой Консервативной партии, по данным декабрьского опроса SKDS, составлял 2,8%.

По итогам выборов 2018 года в 13-й Сейм KPV.LV и Новая Консервативная партия впервые получили парламентское правительство. За KPV.LV проголосовали 14,25% избирателей, за Новую Консервативную партию — 13,59%.

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