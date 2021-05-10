Борданс: Кариньш может продолжать работу, но нужно выполнять коалиционный договор

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") может продолжать свою работу, но то, что прописано в коалиционном соглашении о распределении министерских портфелей между коалиционными партиями, должно быть выполнено, заявил лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс в интервью TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прошлом месяце министр экономики Янис Витенбергс решил сменить партийную принадлежность и перейти из KPV LV в Национальное объединение (НО). Коалиционное соглашение предусматривает, что эта министерская должность принадлежит KPV LV, но Витенбергс не намерен ее освобождать. НО выступает за то, чтобы Витенбергс остался на должности, а Кариньш не настаивает, чтобы он ушел, хотя KPV LV требует смены министра, а НКП — соблюдения коалиционного договора.

Борданс напомнил, что в коалиционном договоре прописаны пропорции министерских портфелей для партий, которые могут быть изменены только по решению премьер-министра и с согласия других сторон.

Борданс отметил, что, согласно коалиционному соглашению, портфель министра экономики принадлежит KPV LV, а в случае пересмотра этого документа НКП снова предложит обсудить вопрос о пребывании бывшего лидера KPV LV Атиса Закатистова на должности парламентского секретаря Министерства финансов.

По мнению политика, премьеру не стоит ссылаться на пандемию, затягивая с разрешением отношений в правительственной коалиции.

Политик также призвал Кариньша не критиковать Сейм за его решения, противоречащие позиции правительства, поскольку депутаты коалиции не являются машиной для голосования. Например, по мнению Борданса, раскритикованное решение об открытии террас оказалось очень правильным.

На вопрос, нужно ли вводить более строгие ограничения в Латвии для более успешной борьбы с Covid-19, Борданс ответил, что нужны дискуссии со специалистами и наблюдение за ситуацией. Он не считает, что нужно вернуться к чрезвычайному положению и тотальному карантину, что снизит активность вакцинации.