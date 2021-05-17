Борданс: менять нужно не одного министра, и НКП как самая крупная партия имеет "право первой руки"
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Правительство нуждается в капитальном ремонте, и Новая консервативная партия (НКП) готова говорить о смене не одного министра, потому что и при таком сценарии НКП как самая крупная и стабильная коалиционная партия имеет "право первой руки" на выдвижение новых министров, заявил лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс в программе LTV "Утренняя панорама".

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Комментируя пятничную встречу коалиции, в ходе которой планировалось обсудить кандидатуру предпринимателя Петера Шмидре, выдвигаемую KPV LV на должность министра экономики, Борданс сказал, что встреча превратилась в "детский сад", хотя со стороны премьер-министра Кришьяниса Кариньша должно было прозвучать четкое предложение.

"Общая картина в правительстве не очень отрадна и не лестна для премьер-министра. Совершенно ясно, что правительству нужен капитальный ремонт, у премьер-министра должно быть конкретное предложение, как это сделать, если же такового нет, мы можем выдвинуть свои предложения", — сказал Борданс.

На вопрос, поддержала бы НКП кандидатуру Шмидре на должность министра экономики в пятницу, Борданс ответил, что партия непременно рассмотрела бы ее, но Кариньш четко не выдвинул Шмидре на должность министра.

"Мы ждем конкретных предложений, и нам не нужно вводить общественность в неведение. НКП готова обсудить любое предложение премьер-министра, но мы также готовы выдвинуть и свое. Сейчас подходящее время, чтобы посмотреть, какие отрасли у нас хромают. В случае необходимости НКП выдвинет новых и сильных кандидатов в министры", — сказал Борданс.

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LETA

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