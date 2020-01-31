Борданс: Минюст готовит несколько вариантов решения для передачи Мисане Латвии

Министр юстиции Янис Борданс в пятницу направил министру иммиграции и интеграции Дании Маттиасу Тесфае детальную информацию по делу арестованной в Дании гражданки Латвии Кристины Мисане. Минюст готовит несколько решений по передаче Мисане Латвии, сообщил пресс-секретарь Министерства юстиции Андрис Витенбургс.

В письме датскому министру выражена "высокая оценка участию компетентных органов Дании в деле Мисане". В то же время Борданс выражает заинтересованность в том, чтобы общими силами найти решение и остановить процесс выдачи Мисане ЮАР, так это может обернуться нарушениями прав человека.

По словам Витербургса, представители Мисане решают сейчас вопрос о том, чтобы отказ датской службы иммиграции в предоставлении убежища Мисане был обжалован в апелляционном совете Дании по делам беженцев.

В то же время готовится решение на тот случай, если Дания все же решить выдать Мисане ЮАР, несмотря на усилия латвийских учреждений и должностных лиц.

Также Латвия предпринимает все усилия для того, чтобы заключить с правительством ЮАР двусторонний договор о международном сотрудничестве в уголовных делах. Министру юстиции ЮАР направлено письмо с проектом договора.

Заключение договора позволило бы Латвии использовать нормы Уголовно-процессуального закона, позволяющие Латвии перенять уголовный процесс, начатый в другой стране, либо позже обеспечить отбывание наказания в Латвии.

Как сообщалось, датский суд в четверг решил оставить под арестом задержанную гражданку Латвии Кристину Мисане, сообщили агентству LETA представители Мисане.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск. Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.