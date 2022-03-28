Борданс: мнения в коалиции расходятся по вопросу о памятнике в парке Победы
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В дискуссии коалиции о будущем памятника в парке Победы мнения расходятся, заявил после встречи партий, формирующих правительство, лидер "консерваторов", министр юстиции Янис Борданс.

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Борданс отметил, что сегодня коалиция поддержала его предложение возобновить начатую в 2019 году в комиссии Сейма по иностранным делам работу по подготовке решений по этому памятнику.

С одной стороны, сегодня в коалиции не обсуждалось конкретное решение, но в ходе обсуждения мнения разошлись, сказал Борданс.

Министр культуры Наурис Пунтулис добавил, что победа Украины в войне с Россией позволит достаточно быстро решить вопрос с памятником.

Как сообщалось, Борданс ранее высказывал мнение, что "пропагандистский памятник" в парке Победы представляет угрозу национальной безопасности.

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