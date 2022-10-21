Борданс: на выборах в Сейм в большей степени победили интересы России

Нынешний министр юстиции Янис Борданс считает, что на выборах в 14-й Сейм в большей степени победили интересы России. "У нас четыре, если не ошибаюсь, партии, которые, возможно, напрямую финансируются российскими деньгами", - отметил он в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Также Борданс считает, что важным аспектом в заботе о правомерности является то, какой партии достанется Министерство юстиции. Он считает, что хорошо, если это министерство получит "Новое Единство".

Президент Латвии Эгилс Левтис поручил лидеру "Нового Единства" провести консультации с остальными партиями о формировании возможной коалиции. После выборов в 14-й Сейм главным камнем преткновения является то, сколько партнеров должно быть в новом правительстве и коалиции.