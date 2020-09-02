Борданс: НКП готова отказаться от требования поднять дифференцированный необлагаемый минимум до 500 евро
Foto: LETA

Новая консервативная партия (НКП) готова отказаться от своего требования поднять сумму дифференцированного необлагаемого минимума до 500 евро. Вместо этого планируется предложить правительству обеспечить "ясную поддержку семьям", сообщает LETA со ссылкой на заявление министра юстиции, главы НКП Яниса Борданса.

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В своем сообщении Борданс указывает, что Министерство финансов переработало изначальное предложение, которое ставило целью поднять в Латвии ряд налогов. НКП считает, что это шаг в правильном направлении, однако идея до сих пор не содержит "ясного предложения в сфере семейных пособий".

"Вопрос демографии для Латвии критически важен, поэтому НКП в контексте бюджета следующего года готовы отказаться от требования поднять дифференцированный необлагаемый минимум до 500 евро, если взамен будет получено четкое предложение по поддержке семей", - пояснил Борданс.

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