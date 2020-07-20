Борданс: новая кадастровая стоимость не будет введена, пока не будет отменен налог на единственное жилье

Министр юстиции Янис Борданс (НКП) обещает не допустить вступления в силу новой кадастровой стоимости до тех пор, пока не будут пересмотрены налоговые ставки на недвижимость, сообщает LETA. Он требует отмены налога на единственное жилье, снижение налоговой ставки малым и средним предприятиям, в том числе крестьянам.

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Новая кадастровая стоимость приведет к существенному удорожанию стоимости нового жилья в Риге и ее окрестностях. Так как к кадастровой стоимости привязана ставка налога на недвижимость, то это значит, что для некоторых жителей многократно вырастут налоговые взносы.

Борданс утверждает, что Министерство юстиции сообщало о многократном росте еще в июле прошлого года, но Министерство финансов отказалось реформировать налог на недвижимость, так как "Минюст не опубликовал новые прогнозируемые стоимости". "Сейчас, когда они опубликованы, у Минфина нет ни единого оправдания. Мы ждем оперативных действий", — заявил Борданс.

Министр напомнил, что его ведомство подготовило поправки к закону о налоге на недвижимость, в рамках которого единственная собственность с кадастровой стоимостью до 100 000 евро не будет облагаться налогом. Если же, например, кадастровая стоимость единственной квартиры составляет 120 000 евро, то налог надо будет платить с 20 000 евро. Похожий подход будет применяться к определению налоговой ставки на землю.