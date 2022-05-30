Борданс: осведомителей, сообщающих о коррупции, нельзя считать предателями
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Осведомителей, которые сообщают о коррупции нельзя считать предателями, в противном случае мы никогда не будем жить в благополучном обществе, заявил министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") в ходе дискуссии об инициативе "Нулевая толерантность к коррупции", организованной "Обществом за открытость Delna".

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Борданс отметил, что в Латвии должна быть нулевая толерантность к коррупции, и общество должно изменить отношение к формам коррупции, а также отношение к тем, кто борется с коррупцией.

Министр юстиции обратил внимание на то, как важно, кто возглавит Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). От этого зависит, будет ли борьба с коррупцией реальной или формальной.

При этом министр указал, что в борьбе с коррупцией нужно быть готовым к смелым действиям.

Важность борьбы с коррупцией и ее результатов в сокращении теневой экономики подчеркнули представители компаний, приглашенные на обсуждение. Они указали на важную роль руководства компании в самом соблюдении этических принципов, поскольку сотрудники не должны видеть, что начальство действует незаконно.

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