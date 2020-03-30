Борданс пояснил верующим: приходить на богослужения нельзя, молитесь из дома

Министр юстиции Янис Борданс выступил с разъяснениями по поводу введенного в связи с чрезвычайной ситуацией запрета на проведение богослужений в привычном понимании. "Сами богослужения не запрещены, но запрещены религиозные действия, для которых нужно собираться вместе", — говорится в присланном DELFI письме министра.

Таким образом, пояснил глава Минюста, сами священники и впредь могут проводить богослужения, но на них физически не должны присутствовать прихожане. "Это не значит, что у человека нет возможности молиться. На этот раз будем делать это, оставаясь дома, в своей семье. Таким образом мы будем едины и поможем врачам и медсестрам, пожарным и полицейским — всем, кто сейчас борется с распространением вируса Covid-19", — пояснил Борданс.

Ранее Борданс отметил, что религиозные организации в это время выполняют важную и ответственную функцию — они приносят людям духовное успокоение и ощущение безопасности. Он высоко оценил сотрудничество с представителями конфессий и то, что епископы сами призывают прихожан не приходить в церковь и обеспечили интернет-трансляции богослужений.

"Важно, что в крупных религиозных конфессиях очень хорошая внутренняя организация — решения принимаются вместе и реализуются сразу во всех церквях. Люди спокойны и это очень помогает государственным учреждениям, в том числе полиции", — подчеркнул он, добавив, что это снижает напряжение в обществе.