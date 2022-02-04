Борданс предлагает переместить московский офис Deutsche Welle в Латвию
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Министр юстиции Янис Борданс призвал Германию рассмотреть вопрос о переводе московского офиса DW в Ригу в том случае, если Россия оставит в силе свой запрет на вещение Deutsche Welle в Москве.

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"Рига — ближайший и самый большой город к Москве, поэтому здесь DW сможет и дальше освещать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона. В Риге есть Балтийский авиационный центр и высокоразвитая ИТ-инфраструктура — все для того, чтобы город стал базой DW в регионе", — подчеркнул Борданс.

"В последние годы в Риге успешно работает "Медуза", которая стала одной из крупнейших новостных площадок в России и в русскоязычной диаспоре по всему миру. Латвия занимает лидирующие позиции в мире по индексу свободы прессы, поэтому журналисты могут быть уверены, что их работа в Латвии будет уважаться", — добавил министр.

Как уже сообщалось, накануне Министерство иностранных дел России объявило о прекращении работы в стране германской международной вещательной компании Deutsche Welle в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Запрет DW в России вызвал бурю возмущения в Германии.

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