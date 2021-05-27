Борданс: присутствие зрителей на матчах ЧМ по хоккею допустимо
Foto: LETA

По мнению Министерства юстиции, присутствие зрителей на чемпионате мира по хоккею возможно при соблюдении требований эпидемиологической безопасности, заявил министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия, НКП) в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Борданс подчеркнул, что неуместно ссылаться на дискриминацию, когда речь идет об очном посещении хоккейных матчей.

Важно также, что при принятии решения о допуске зрителей на матчи можно будет проверить протокол безопасности и для других мероприятий, например, культурных, возобновление которых ожидается летом.

Министр не думает, что люди, получив разрешение посетить хоккей, "бросятся" подделывать документы, подтверждающие факт вакцинации.

Именно по инициативе НКП вопрос о допуске зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею был внесен на рассмотрение в Сейм.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

Коронавирус Чемпионат мира по хоккею Янис Борданс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
"Tesla на воде" в Рижском порту