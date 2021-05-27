Борданс: присутствие зрителей на матчах ЧМ по хоккею допустимо

По мнению Министерства юстиции, присутствие зрителей на чемпионате мира по хоккею возможно при соблюдении требований эпидемиологической безопасности, заявил министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия, НКП) в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (LTV).

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Борданс подчеркнул, что неуместно ссылаться на дискриминацию, когда речь идет об очном посещении хоккейных матчей.

Важно также, что при принятии решения о допуске зрителей на матчи можно будет проверить протокол безопасности и для других мероприятий, например, культурных, возобновление которых ожидается летом.

Министр не думает, что люди, получив разрешение посетить хоккей, "бросятся" подделывать документы, подтверждающие факт вакцинации.

Именно по инициативе НКП вопрос о допуске зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею был внесен на рассмотрение в Сейм.