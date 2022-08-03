Борданс просит рассмотреть законопроект о прекращении прославления русификации Латвии

Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") попросил включить в заседание по сотрудничеству коалиционных партий, назначенное на 8 августа, вопрос о начале продвижения законопроекта "Закон о прекращении прославления коммунистического режима и русификации", сообщили порталу Delfi в Министерстве юстиции.

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Как заявили в Минюсте, общественное пространство Латвии по-прежнему насыщено официальными топонимами, представляющими идеологию советского коммунистического тоталитарного режима. В ведомстве указали, что введение Сатверсме устанавливает обязанность осуждать коммунистический режим и предусматривает непризнание народом Латвии оккупационных режимов.



Задача закона — искоренить использование топонимов, прославляющих коммунистический тоталитарный режим и созданных для русификации территории Латвии и прославления России, подчеркнули в Минюсте.

Цель законопроекта заключается в том, чтобы путем реализации принципов непризнания оккупационного режима и осуждения коммунистического тоталитарного режима не допустить пренебрежение и угрозы ценностям Латвии как демократического, правового и национального государства, а также осудить коммунистический режим, оккупационную власть СССР, совершенные ей преступления и проводимую политику. Кроме того, законопроект предусматривает осуждение политики русификации Латвии как части продолжавшейся СССР самодержавной политики Российской империи.

Также законопроект предусматривает осуждение деятельности и политики КПСС, а также политики и деятельности Коммунистического Интернационала; осуществление восстановления исторической справедливости — предотвращение ложного, неточного и предвзятого освещения исторических событий. Согласно законопроекту, необходимо чтить достижения народа Латвии в борьбе за свободу и сопротивление коммунистической оккупационной власти и уважать ее жертв.

Целью законопроекта также является содействие общественному пониманию событий на территории Латвии до провозглашения независимости Латвийской Республики от Российской империи, во время Освободительной борьбы, в межвоенный период, во время Второй мировой войны и в период послевоенной оккупации СССР до фактического восстановления независимости Латвийской Республики, а также геноцида народа Латвии на территории СССР, укрепляя тем самым историческую память общества.

Ожидается, что переименование топонимов будет финансироваться из государственных средств.