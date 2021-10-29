Борданс: сначала важно решить кризис с Covid-19, а не создавать новые
Foto: LETA

На данный момент в Латвии важно разрешить кризис с Covid-19, а не создавать новые кризисы, говоря о нестабильности в правительстве, заявил сегодня, 29 октября, министр юстиции Янис Борданс в интервью Латвийскому радио.

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По словам Борданса, сейчас актуален вопрос о компетенции в управлении кризисом — и в Министерстве здравоохранения, и в кризисном управлении в связи с Covid-19 в целом.

На вопрос о том, справляется ли министр здравоохранения Даниэль Павлютс с полномочиями, Борданс прямо не ответил, заявив, что правительство формируют политические силы, а работой руководит премьер, который должен организовать командный труд, но конкретная отрасль — ответственность министра.

"Я не могу говорить о работе других министерств, потому что отвечаю за свою отрасль", — заявил политик.

Борданс также отметил, что вопрос о том, насколько стабильно правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем, не является первичным.

Как сообщалось ранее, Латвийское общество врачей потребовало отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

Кариньш ответил, что понимает неудовлетворенность врачей и согласился, что диалог между медиками и правительством необходимо наладить, но Павлютса в отставку не отправил.

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Коронавирус Латвия Даниэл Павлютс Янис Борданс
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