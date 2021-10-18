Борданс: управление кризисом Covid-19 стоит доверить экспертам Вооруженных сил Латвии

Министр юстиции Янис Борданс, выступая на заседании Совета по кризисному управлению, предложил передать руководство управлением кризисом, вызванным Covid-19, экспертам Вооруженных сил Латвии.

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Как указал представитель Новой консервативной партии, возможности и последовательность правительства ограничивают предстоящие выборы, в результате чего партия испытывает трудности в принятии решений, которые должны служить долгосрочным интересам граждан Латвии.

Именно поэтому Борданс предложил передать кризисное руководство экспертам Вооруженных сил Латвии, объясняя это тем, что "и наши люди, и мы сами им доверяем".

"Погибших может быть больше, чем на войне. И места для нерешительности и рейтинговой наркомании больше нет. Чтобы выиграть любую войну, мы должны быть готовы к потерям и верить в наши цели. Сейчас у нас нет ни одного, ни другого", — заявил Янис Борданс.

По его мнению, кризис следует рассматривать как военную ситуацию, и ею должны заниматься обученные и надежные профессионалы, не зависящие от рейтингов и имеющие опыт руководства реальными военными операциями. По словам Бордана, такие люди смогут обеспечить порядок и разъяснять общественности принятые решения.

"Пандемия Covid-19 привела к разделению нашего общества, с которым я раньше никогда в своей жизни не сталкивался. Но вирус принес многим семьям не только страдания, потери, боль и сомнения. Пандемия ясно показала, кто есть кто в правительстве. Кто принимает ответственные решения, а для кого главное быть переизбранным", — резюмировал глава Минюста.

"Мы понимаем боль семей, пострадавших от кризиса, и наших героических медиков, и делаем все возможное, чтобы уменьшить разрушительные последствия этой ситуации", — заверил политик, напомнив, что этот кризис можно было "элементарно" избежать, если бы летом не отвергли разработанный Минюстом законопроект об обязанности вакцинации для определенных групп.

Борданс уверен, что этот закон не был принят, поскольку ведущие партии боялись потерять свои рейтинги, а не заботились о том, чтобы сделать жизнь общества безопасней.