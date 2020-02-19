Борданс в письме датскому коллеге обосновал необходимость выдачи Мисане Латвии

Министр юстиции Янис Борданс в среду отправил письмо датскому коллеге Нику Хеккерупу и генеральному прокурору Дании Яну Рецкендорфу, в котором обосновал необходимость выдачи Латвии Кристины Мисане, чтобы компетентные органы могли начать расследование против нее за возможные преступные деяния, совершенные в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс.

В своем письме Борданс отмечает, что это было бы наилучшим решением, потому что в Латвии находятся дети и семья Мисане. Цель письма — добиться, чтобы в вопросе о выдаче Мисане первичным был выданный Латвией европейский ордер на арест, а не запрос ЮАР.

Представители Мисане сегодня подтвердили агентству LETA, что процесс выдачи Мисане ЮАР временно приостановлен на основании европейского ордера на арест. В Копенгаген уже прибыли представители ЮАР, чтобы конвоировать Мисане.

Как сообщалось, окружной суд Дании на прошлой неделе принял решение не освобождать Мисане. По словам представителей женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля она будет выдана ЮАР.

Во вторник Кабинет министров поддержал предложение Министерства иностранных дел обратиться по делу Мисане в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

По словам министра благосостояния Рамоны Петравичи, при обращении в ЕСПЧ планируется указать на нечеловеческие условия заключения, возможное сексуальное насилие и пытки в тюрьмах ЮАР, констатированные несколькими неправительственными организациями.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия обратится в ЕСПЧ в ближайшее время, заявление уже подготовлено. Однако нужно иметь в виду, что это дело может рассматриваться годами.

В свою очередь Генеральная прокуратура во вторник выдала европейский ордер на арест Мисане и направила датскому компетентному учреждению требование выдать ее Латвии. Дело в том, что в понедельник во второй половине дня прокуратура получила новые доказательства для начала уголовного процесса.

Ранее латвийской прокуратуре предлагалось перенять дело Мисане, но этого не было сделано, так как Мисане в ЮАР инкриминируются действия, за которые в Латвии не предусмотрено существенного наказания. Поэтому прокуратура не имела права выдавать европейский ордер на арест Мисане. В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически можно было рассматривать как мошенничество и подделку документов, Латвия не могла гарантировать ее уголовное преследование из-за недостатка улик.

Как сообщалось, Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане с конца 2018 года находится под стражей в Дании. В ЮАР женщине грозит 15-летнее тюремное заключение.