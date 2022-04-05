Борданс: в связи с подорожанием строительство Лиепайской тюрьмы может затянуться

Начало строительства Лиепайской тюрьмы может быть отложено из-за более высоких цен, заявил во вторник после заседания правительства министр юстиции Янис Борданс.

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По условиям договора, в этой закупке можно будет найти гибкое решение и не соглашаться с заявленной строителями ценой, которая за это время могла значительно увеличиться в связи с ростом цен на стройматериалы.

"Материалы дорожают, затраты растут, но хорошая новость заключается в том, что нам не нужно начинать строительство прямо сейчас. Это позволяет претендентам и победителям конкурса действовать в условиях, когда колебания рынка закончатся", — сказал министр юстиции.

Как сообщалось, заявку в конкурсе на строительство Лиепайской тюрьмы подали ООО "Citrus Solutions" и AО "UPB". Конкурсная комиссия получила первоначальные предложения и продолжает переговоры.

Строительство новой Лиепайской тюрьмы планируется завершить к 31 декабря 2025 года.