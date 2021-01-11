Борданс: вакцинация медперсонала не может быть "абсолютно необязательной"
Foto: LETA

Вакцинация медицинского персонала не должна быть "абсолютно необязательной", но в то же время этот вопрос должен решаться в соответствии с законом и сообща координироваться. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции после заседания коалиционных партий лидер Новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Бордана, он придерживается "более радикальной точки зрения", чем партнеры по коалиции, и полагает, что вакцинация медперсонала не должна быть "абсолютно добровольной и абсолютно необязательной".

Однако глава Минюста при этом подчеркнул, что этот вопрос должен решаться в соответствии с законом и при общей координации.

Как уже сообщалось, на сегодняшний день в Латвии вакцинировались 6933 человека: 5418 — медперсонал и 1515 — работники медицинских учреждений.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Вакцинация Янис Борданс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях