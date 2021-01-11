Борданс: вакцинация медперсонала не может быть "абсолютно необязательной"

Вакцинация медицинского персонала не должна быть "абсолютно необязательной", но в то же время этот вопрос должен решаться в соответствии с законом и сообща координироваться. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции после заседания коалиционных партий лидер Новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс.
По словам Бордана, он придерживается "более радикальной точки зрения", чем партнеры по коалиции, и полагает, что вакцинация медперсонала не должна быть "абсолютно добровольной и абсолютно необязательной".
Однако глава Минюста при этом подчеркнул, что этот вопрос должен решаться в соответствии с законом и при общей координации.
Как уже сообщалось, на сегодняшний день в Латвии вакцинировались 6933 человека: 5418 — медперсонал и 1515 — работники медицинских учреждений.