Борданс: вакцинация медперсонала не может быть "абсолютно необязательной"

Вакцинация медицинского персонала не должна быть "абсолютно необязательной", но в то же время этот вопрос должен решаться в соответствии с законом и сообща координироваться. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции после заседания коалиционных партий лидер Новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс.

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По словам Бордана, он придерживается "более радикальной точки зрения", чем партнеры по коалиции, и полагает, что вакцинация медперсонала не должна быть "абсолютно добровольной и абсолютно необязательной".

Однако глава Минюста при этом подчеркнул, что этот вопрос должен решаться в соответствии с законом и при общей координации.

Как уже сообщалось, на сегодняшний день в Латвии вакцинировались 6933 человека: 5418 — медперсонал и 1515 — работники медицинских учреждений.