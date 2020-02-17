Борданс: ЮАР готова в ближайшее время заключить договор о сотрудничестве в уголовных делах

Южноафриканская республика (ЮАР) готова в ближайшее время заключить договор о правовой помощи в уголовных делах с Латвией, сообщает агентство LETA со ссылкой на твиттер министра юстиции Яниса Борданса (НКП).

Борданс в своей записи указал, что делается всё возможное для защиты интересов задержанной в Дании гражданки Латвии Кристине Мисане.

Такой договор о сотрудничестве с ЮАР значит, что когда Мисане окажется в ЮАР, у Генпрокуратуры Латвии будет право попросить выдать Мисане Латвии для дальнейшего расследования или суда. Если же Мисане осудят в ЮАР, то прокуратура сможет попросить выдать женщину Латвии для отбытия наказания на родине.

В свою очередь представитель прокуратуры Лаура Майевска сообщила, что ведомство работает с актуальной информацией в поисках решений в пользу Мисане.

Как уже сообщалось, 22 января президент Латвии Эгилс Левитс передал президенту ЮАР предложение о правовом сотрудничестве в уголовных делах.

Кристине Мисане грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР. Там её подозревают в похищении собственной дочери. Женщина была объявлена в розыск Интерпола и в 2018 году задержана в Дании. С тех пор она находится в заключении в Дании и 20 февраля её могут выдать ЮАР, в тюрьмах которой регулярно нарушаются права человека.

По словам представителей Мисане, она сбежала с дочерью в Латвию опасаясь за жизнь и здоровье ребёнка.