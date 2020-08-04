БПБК просит предъявить Калнмейерсу обвинения в разглашении конфиденциальной информации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) просит предъявить обвинения в разглашении информации, не подлежащей разглашению, бывшему генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Не называя имен, в БПБК агентству LETA подтвердили, что во вторник бюро передало Генеральной прокуратуре материалы уголовного дела против одного бывшего и одного действующего должностного лица Генеральной прокуроры за возможное нарушение ст. 329 Уголовного закона - разглашение информации, не подлежащей разглашению, которая не является государственной тайной.

Дело выделено из ранее начатого БПБК уголовного процесса.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска подтвердила, что в понедельник от БПБК поступила информация о применении к одному из старших прокуроров меры пресечения - запрета занимать должность. Во вторник генеральный прокурор Юрис Стуканс принял соответствующее решение.

Маевска подтвердила, что дело получено, и в предусмотренном законом порядке в течение десяти дней прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры примет решение о привлечении лиц к уголовной ответственности.

Комментируя ситуацию в целом, Стуканс заявил, что нарушения закона не совместимы с выполнением обязанностей прокурора.

Связаться с Калнмейерсом агентству LETA пока не удалось.

За разглашение информации, не подлежащей разглашению, Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до года, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф.