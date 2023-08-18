Брали взятки через посредников: KNAB просит начать преследование инспекторов ПВС

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении двух должностных лиц Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) за получение взяток. Об этом со ссылкой на KNAB сообщает агентство LETA.

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Как следует из полученных KNAB доказательств в ходе досудебного расследования, инспектор ПВС при проверке груза импортируемых в Латвию товаров обнаружила дефекты груза. Инспектор потребовала и приняла взятку с помощью посредников от представителя компании, занимающейся распространением сладостей, печенья и т.п.

Другая инспектор ПВС также потребовала взятку после выявления недостатков груза и приняла ее от пока не установленного лица через посредников.

Общая сумма полученных через посредников взяток составила 480 евро.

В обмен на взятки государственные чиновники должны были одобрить проверяемые грузы и позволить их дальнеший транзит и импорт.

KNAB призвал к возбуждению уголовного дела в отношении двух государственных служащих и трех физических лиц, а также к продолжению начатого в ходе досудебного расследования процесса о применении средств принудительного воздействия в отношении юридического лица, в интересах которого осуществлялись уголовные преступления.

KNAB начал уголовное дело 22 марта 2023 года. За инкриминируемое правонарушение виновным может грозить тюремный срок до десяти лет.