Брасский мост из-за ремонта закроют для трамваев

Трамваи 11-го маршрута перестанут курсировать с 18 июля в связи со строительными работами на мосту Браса. До окончания строительных работ пассажирские перевозки будут осуществлять автобусы 11Т.

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Как сообщает пресс-служба Рижской думы, самоуправление внимательно следит за безопасностью на мосту Браса во время строительных работ, чтобы предотвратить возможные риски и, при необходимости, закрыть мост для движения общественного транспорта.

"В ближайшее время строительные работы на мосту Браса будут усилены и чтобы предотвратить риски, мы решили закрыть мост для всех видов транспорта. Безопасность участников дорожного движения и строительных работ — на первом месте", — подчеркнул и.о директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

10 мая 2022 года Кабинет Министров одобрил кредит в размере 11 млн евро на реконструкцию моста Браса. Строительные работы должны завершиться летом 2023 года.

Автобусы 11Т будут курсировать от трамвайной остановки "Stacijas laukums", далее по ул. Радио, ул. Кр. Барона, ул. Матиса, ул. Бривибас, ул. Цесу, ул. Таллинас, ул. Миера, ул. Клуса, пересекая железную дорогу через переезд, ул. Гауяс , ул. Кишэзера, по проспекту Кокнесес и проспекту Межа до остановки "улица Эзермалас".

В обратном направлении из Межапарка автобусы будут курсировать по проспекту Межа, проспекту Кокнесес, ул. Кишэзера, ул. Гауяс, пересекая железную дорогу через переезд, далее по ул. Клуса, ул. Миера, ул. Таллинас, ул. Цесу, ул. Бривибас, ул. Матиса, ул. Кр. Барона, по бульвару Аспазияс и ул. Радио до остановки "Stacijas laukums".

Маршрут будет закрыт на участке от ул. Аусекля до пересечения улиц Кр. Барона и Аспазияс.

Пока в автубусах 11T можно будет расплачиваться месячными проездными билетами на один маршрут трамвая.

Позже предприятие Rīgas satiksme зарегистрирует маршрут 11Т как автобусный. Когда это произойдет, пассажиры должны будут зарегистрировать месячные проездные билеты на один автобусный маршрут для поездок на автобусах 11Т. Пассажирам полностью вернут деньги за начатые, но не израсходованные месячные билеты на один трамвайный маршрут.