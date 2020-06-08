Брать образцы на Covid-19 готовы по меньшей мере 20 семейных врачей

С начала мая Национальная служба здравоохранения (НСЗ) предлагает семейным врачам возможность брать у пациентов образцы на наличие инфекции Covid-19, и на данный момент заявки на предоставление этой услуги подали по меньшей мере 20 семейных врачей, сообщила представитель НСЗ Синтия Гулбе.

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Семейные врачи, предлагающие эту услугу своим пациентам, получили 85 комплектов для анализов, а 23 образца уже доставлены в лаборатории для тестирования.

Наибольший интерес к этой возможности проявили семейные врачи из Рижского района и Земгале.

Представитель Минздрава Анна Страпцане сообщила, что в период с 12 мая количество направлений, выданных семейными врачами на анализы на Covid-19, выросло примерно на 42%. "Это означает, что семейные врачи активнее посылают своих пациентов на анализы, в том числе людей с хроническими заболеваниями", — отметила Страпцане.