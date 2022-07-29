Братья Гиргенсы, их мама и другие остатки KPV.LV. "Республика" подала список кандидатов в депутаты 14-го Сейма

Партия "Республика" известна тем, что изначально это был политический проект депутата Сейма Вячеслава Домбровского, ушедшего из "Согласия". Однако внутри новорожденной партии был совершен переворот, и политическая сила перешла под контроль бывших членов развалившейся KPV.LV братьев Гиргенсов и их соратников. Домбровский же теперь баллотируется от Attīstībai/Par!

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Подробно ознакомиться с сюжетом — как был осуществлен рейдерский захват партии, созданной Вячеславом Домбровским — можно прочесть тут.

Кто локомотивы?

В Риге список возглавляет адвокат Сандис Гиргенс, который занимал в правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") пост министра внутренних дел до развала и ухода KPV.LV из коалиции. На втором месте косметолог Сабине Улберте, на третьем — глава общества Kreisie patrioti Мартиньш Крустс.

Первый номер в списке Видземе — второй, младший брат Гиргенс, Каспарс. Он — депутат действующего парламента, избранный туда по списку KPV.LV.В тройке — Эйвисс Озолс, указавший, что работает в SIA Tiesu namu aģentūra и помощник депутата Сейма Вита Тиммермане.

Член правления "Республики" Евгений Коршенков возглавляет список в Латгалии. За ним следует самозанятое лицо Инга Залане и лектор RISEBA Наталья Селиванова-Федорова.

Курземский первый номер — депутат Сейма, избранный от KPV.LV, Эрик Пуценс. На втором месте — исполнительный директор крестьянского хозяйства Dzēses Эгилс Густс и самозанятое лицо Илона Лиелмане.

В Земгале список возглавляет руководитель работ SIA EMPOWER Нормундс Барканс. Однако гораздно интереснее то, что под вторым номером баллотируется Элза Гиргена 1957 года рождения, которая указана в декларациях о доходах братьев Гиргенсов как их мать. Третий номер — владелец крестьянского хозяйства Bērzmales Янис Берзиньш.

Что обещают?

В программе 4000 знаков фигуруют следующие обещания (это лишь выдержки, с полной версией можно ознакомиться здесь):

направить на внутреннюю безопасность (полиция, пограничники и т.д) 2,5 от ВВП; возродить Полицейскую академию;

ввести голосование по интернету;

всенародно избранный президент должен формировать технократическое правительство;

снизить количество депутатов Сейма со 100 до 50;

максимально использовать местные возобновляемые энергоресурсы, на время кризиса установить фиксированные тарифы;

снизить НДС на отдельные группы товаров;

повысить пенсии, сделав добровольным участие во 2-м уровне пенсионной системы; минимальную пенсию повысить до уровня минимальной зарплаты;

сделать бесплатным питание в школах.

Каковы шансы?

В июне, согласно опросу SKDS, за "Республику" были готовы голосовать только 0,8% респондентов.