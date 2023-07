Браже покинула свой пост в НАТО; теперь она будет работать в МИД

Заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже покинула свой пост, свидетельствует ее публикация в соцсети Twitter.

Она продолжит работу в качестве посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.

Браже выражает благодарность коллегам по альянсу, которые верно служат НАТО.

Farewells done after incredible 3+ years @NATO and time for new challenges as Ambassador for Special Assignments @Latvian_MFA .