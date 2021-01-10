Brexit: как изменились страховые полисы для жителей Латвии

В начале этого года завершился переходный период Brexit и Великобритания полностью вышла из состава Европейского Союза. В Латвийской ассоциации страховщиков указывают, какие важные изменения в связи с этим произошли в сфере страхования и на что следует обратить внимание владельцам полисов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во многих видах страхования указывается территория действия полиса: в стандартных ситуациях это Латвия или Европейский Союз. Поэтому, собираясь в путешествие в Великобританию, либо сотрудничая с этой страной по бизнесу или в другой сфере, в связи с чем могут возникнуть риски, включенные в страховой полис, следует уточнить, какова зона действия страхового полиса и работает ли он на территории Великобритании – страны, не входящей в ЕС. В первую очередь это относится к KASKO, страхованию грузов и гражданско-правовой ответственности, страхованию от несчастных случаев, полисах для путешественников и т.д.

Страхование транспортных средств

Даже после выхода из ЕС, Великобритания остается участником системы «Зеленая карта», в которую также включена латвийская система страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA). Таким образом, латвийские владельцы полисов OCTA, у которых произойдет страховой случай в Великобритании, будут находиться под его защитой, а латвийские страховщики выплатят компенсацию пострадавшим. Также в Великобритании действительны «Зеленые карты» для транспортных средств, у которых нет стандартного договора OCTA.

При въезде в Великобританию на границе должно хватить стандартного латвийского полиса OCTA, однако не исключено, что в некоторых случаях британские пограничники могут также попросить предъявить «Зеленую карту». Поэтому рекомендуем взять с собой полис OCTA и в распечатанном виде.

Отправляясь в Великобританию, обратите внимание на зону действия вашего полиса KASKO – обеспечивается ли страховое покрытие в конкретной стране, в данном случае - в Великобритании. В случае сомнений обратитесь за разъяснениями к своему страховщику.

Страхование здоровья и путешествий

Европейская карта медицинского страхования (EVAK), выданная латвийским государством, продолжит действовать в Великобритании, и жители Латвии смогут получать те же медицинские услуги, что и раньше.

Карта EVAK дает возможность жителям Латвии получать платную неотложную и необходимую медицинскую помощь в ЕС, странах ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, оплатив взнос пациента, определенный в соответствующей стране. EVAK покрывает расходы только в тех медицинских учреждениях, которые предоставляют медицинские услуги, гарантированные государством, и только в том объеме, в котором они предоставляются своим гражданам.

Однако EVAK не покрывает взносы и сопутствующие платежи пациентов, сделанные за границей, а также не возмещает расходы на репатриацию или транспортировку в случае серьезной болезни или смерти, а также плановые медицинские услуги. Поэтому, отправляясь в Великобританию, как и при любой другой зарубежной поездке, рекомендуется оформить страхование путешествий, застраховав конкретные риски, которые могут возникнуть во время поездки.

Перед приобретением полиса путешественника рекомендуется тщательно оценить свои потребности и предложения страховщиков, поскольку они изменились в связи с пандемией Covid-19.

Страхование грузов и другой коммерческой деятельности

Предпринимателям надо иметь в виду, что деловые партнеры в Великобритании могут изменить условия сотрудничества, в том числе гарантии, требования к страхованию профессиональной гражданско-правовой ответственности, доставке грузов и т.д. Поэтому желательно подробно ознакомиться со всеми нюансами правовой базы Великобритании для конкретного вида деятельности и условиями договоров.