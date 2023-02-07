Бриедис встретился в Украине с мэром Киева Кличко (+ видеообращение двух боксеров)

Латвийский боксер Майрис Бриедис помог доставить латвийскую гуманитарную помощь для Украины в Киев. Об этом говорится в совместном видеообращении Бриедиса и мэра Киева Виталия Кличко, опубликованном в Facebook во вторник. Кличко говорит, что рад видеть старых друзей, пишет сайт jauns.lv.

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Кличко отмечает, что в прошлом Бриедис был одним из лучших спарринг-партнеров на пике своей карьеры.

"Здорово, когда к вам приезжают и помогают. Я очень рад, что к нам идет гуманитарная помощь из Латвии. Мы получили автобусы из Риги", — говорит мэр Киева.

"Я очень рад видеть своего старого друга Бриедиса, который приехал и поддержал Киев, Украину и наших детей", — подчеркивает он: "И огромное спасибо всем тем, кто переживает за Украину и поддерживает ее, потому что единство с Украиной — это ключ к успеху, ключ к восстановлению мира в Украине и Европе".

"По приглашению Виталия Кличко мы три дня были в Киеве, — рассказывает Бриедис. "Мы видели, что здесь происходит, были в Буче и других городах. Это ужас".

"Поэтому мы должны быть вместе с украинцами, мы должны помогать, и только так можно победить зло", — отмечает латвийский боксер, который на выборах в 14-й Сейм баллотировался по списку "Согласия".

Виталий Кличко, ставший чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала "Ринг", является мэром Киева с 2014 года.

Майрис Бриедис стал чемпионом мира в весовой категории до 90,71 килограмма по версиям WBC, WBO, Международной федерации бокса (IBF) и The Ring.