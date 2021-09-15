Бригис: больницы очень скоро могут оказаться в критической ситуации

Латвийские больницы очень скоро могут оказаться в критической ситуации из-за наплыва пациентов с Covid-19. Об этом в среду в программе Rīta Panorāma на ЛТВ заявил профессор Гиртс Бригис, заведующий кафедрой здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня.

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Он подчеркнул, что в настоящее время отмечен быстрый рост заболеваемости, что полностью соответствует озвученным ранее прогнозам. Это означает, что заполнение больничных коек также происходит в геометрической прогрессии и удваивается каждые две недели.

"Если в настоящее время в больницах проходят лечение менее 300 пациентов с Covid-19, то через пару недель их будет вдвое больше, а еще через две неделе — еще в два раза больше. Критическая ситуация может быть достигнута очень быстро", — сказал Бригис.

По его словам, замедлить рост числа заболевших и госпитализированных уже невозможно, поэтому в первой половине октября правительству придется принимать решение об ограничениях. По мнению Бригиса, эти ограничения не должны быть постепенными, как это было ранее, а единовременной мерой с жесткими ограничениями.

"Часть общества не желает вакцинироваться, это их выбор. Фактически все невакцинированные в ближайшие месяцы заболеют Covid-19, части из них потребуется госпитализация, а еще для части ход болезни может оказаться тяжелым", — резюмировал Бригис.