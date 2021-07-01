Бригис: наличие антител не гарантирует защиту человека от Covid-19

Присутствие антител не гарантирует защиту человека от Covid-19, заявил в четверг на заседании стратегической руководящей группы по ограничению Covid-19 заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиньша профессор Гиртс Бригис.

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Партнеры правительства проинформировали членов рабочей группы о своих предложениях по улучшению ситуации с пандемией Covid-19. Одно из предложений партнеров правительства — присвоить статус переболевших людям, которые имеют достаточный уровень антител.

Брюгге сослался на соглашение Всемирной организации здравоохранения и экспертов о том, что антитела означают, что человек "имел дело" с Covid-19. При этом Бругис подчеркнул, что в настоящее время мировая наука не дает ответа на вопрос о степени защиты от Covid-19, если у человека имеется достаточный уровень антител.

"Наличие антител не является гарантией того, что человек не заразится Covid-19. В настоящее время для правительства было бы рискованно принимать решения об изменениях, которые не соответствуют мировому научному мнению. Такие действия были бы преждевременными", — сказал Бригис.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (СП) риторически спросил, означает ли предложение партнеров о признании антител призыв к правительству об изменении нынешней политики.

"Если таков месседж, будет еще труднее убедить общественность пройти вакцинацию. Если партнеры рекомендуют радикальное изменение подхода без широкого научного консенсуса, это очень тонкий лед", — сказал премьер-министр.

Президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш отверг обвинения в том, что партнеры правительства не поощряют вакцинацию населения. Он также отметил, что в настоящее время работодатели испытывают нехватку рабочей силы. "Пока мы не добились, что все привиты, кто будет работать?" — риторически спросил он.

Премьер добавил, что ему понятны аргументы партнеров правительства, однако они сомнительны с научной точки зрения, и их реализация потребует изменения политики правительства.