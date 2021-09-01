Бригис: нынешняя эпидемиологическая ситуация угрожающая, но она была ожидаемой

Хотя нынешняя ситуация с растущей заболеваемостью Covid-19 и прогнозировалась ранее, ее можно оценить как угрожающую, сказал профессор Гиртс Бригис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиньша.

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На вопрос о том, пора ли вводить новые меры эпидемиологической безопасности, Бригис ответил, что в данный момент это политический вопрос, потому что следует учитывать преобладающие общественные настроения.

"Это вопрос между общественным здоровьем, эпидемиологической безопасностью и политическими решениями", - резюмировал профессор.

На вопрос, в каком направлении следует смотреть в контексте новых ограничений, Бригис указал, что с эпидемиологической точки зрения любое ограничение, уменьшающее контакт с другими людьми, снижает и риск заражения Covid-19.

"Если бы люди вообще не встречались, это, конечно, было бы лучшим вариантом, но мы живем в реальной ситуации, и это невозможно", - сказал профессор, призвав рассматривать меры безопасности как компромисс между эпидемиологической безопасностью и реальными возможностями.

Как сообщалось, в последний день в Латвии было выявлено 469 новых случаев заражения Covid-19 и получен один случай смерти, связанный с этим заболеванием, согласно информации, собранной SPKC. Из всех выявленных случаев Covid-19 108 были связаны со скринингом в образовательных учреждениях.

Это самое большое количество случаев, выявляемых за день с 21 мая, когда было выявлено 477 случаев Covid-19.