Бригис: рост заболеваемости Covid-19 - это последствия празднования Пасхи

Нынешний рост заболеваемости Covid-19 и увеличение двухнедельного совокупного показателя на 100 000 населения до 409,2 случая может быть связано с празднованием Пасхи, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиньша профессор Гиртс Бригис.

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По его словам, ситуация не очень хорошая, хотя ее можно было предвидеть. "В других странах можно наблюдать, как быстро растет заболеваемость, и, когда вводятся более строгие ограничения, кривая заболеваемости быстро падает. В Латвии кривая более пологая, заболеваемость снижается слишком медленно, и это показывает, что некоторые люди не соблюдают ограничения ", - сказал Бригис.

Самая большая проблема, по его мнению, заключается в том, что общественность все еще не может признать, что вирус не исчез и пандемия не закончилась, даже если люди получают прививки. "Люди просто устали от нынешней ситуации, им все труднее принимать ограничения и жить в таких условиях", - добавил профессор.

"Кривая заболеваемости сейчас пошла вверх, поэтому было бы неуместно говорить о смягчении", - заявил Бригис, добавив, что неразумно надеяться, что вирус исчезнет к концу лета. Этот вирус может никогда не исчезнуть, но с небольшой и контролируемой заболеваемостью можно уживаться.

"Мы надеемся, что вакцинация будет развиваться, у нас есть основания для оптимизма", - добавил профессор. По мере того, как вакцины станут более доступными, люди поймут, что польза от них намного больше, а побочные эффекты чрезвычайно редки.