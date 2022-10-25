Бригманис не считает, что СЗК долго будет "оппозиционным игроком"

Депутат Сейма Аугуст Бригманис не считает, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) долго будет "оппозиционным игроком".

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Так, в интервью Латвийскому телевидению политик отметил, что предложенная коалиция из 54 депутатов не вызывает у него оптимизма. Работать можно, но есть подозрение, что это лишь вопрос времени, когда коалиция будет трансформирована.

Впрочем, Бригманис не пожелал озвучить прогноз, как долго сможет проработать коалиция из трех партий.

Напомним, что СЗК в следующем Сейме будут представлять Арманд Краузе, Август Бригманис, Виктор Валайнис, Улдис Аугулис, Андрис Берзиньш, Анита Браковска, Гундар Даудзе, Юрис Яковинс, Лига Клявиня, Лига Козловска, Гунар Кутрис, Дайга Миериня, Харий Рокпелнис, Андрей Вилкс, Каспар Мелнис и Янис Вуцанс.

Тем временем, накануне, то есть в понедельник вечером, президент Латвии Эгил Левитс после встречи с лидером "Нового Единства", премьер-министром Кришьянисом Кариньшем заявил, что правительство будет сформировано коалицией трех политических сил — "Новое Единство", Объединенный список (ОС) и Национальное объединение.

По мнению Левитса, такая коалиция будет иметь достаточное большинство. Кроме того, в случае успеха соглашения "Нового Единства" и "Прогрессивных" можно будет получить еще большее большинство голосов по некоторым вопросам, сказал президент. По его словам, в основе коалиции должна быть строгая дисциплина — коалиция должна быть единой, и все решения должны быть подготовлены таким образом, чтобы партнеры могли единогласно поддержать соответствующие законопроекты.

По словам президента, эти партии сформируют правительство, которое останется у власти на все четыре года. "О временном правительстве не может быть и речи — мы должны серьезно готовиться к следующим четырем годам", — сказал Левитс.

Однако позже представитель "Прогрессивных" Каспар Бришкенс заявил, что партия не возьмет на себя роль "младшего брата" в правительстве, поэтому будут работать в оппозиции.

При этом "Новое Единство" заявило, что готово выделить "Прогрессивным" один из своих министерских портфелей.

Бришкенс, комментируя это предложение, подчеркнул, что с самого начала переговоров о формировании правительства позиция "Прогрессивных" неизменна — либо полноправные партнеры по коалиции, либо полноценная работа в оппозиции.

По мнению партии, главные задачи нового правительства остаются неизменными — успешное преодоление экономического и энергетического кризиса и поддержка населения, развитие конкурентоспособной экономики с высокой добавленной стоимостью, а также безопасность Латвии в евроатлантическом пространстве и сплочение общества. Партия подчеркивала эти вопросы на коалиционных переговорах и продолжит представлять их и в оппозиции.

Бришкенс заявил, что "Прогрессивные" возьмут на себя задачу "сторожевого пса демократии" в работе оппозиции. Как конструктивная и ответственная оппозиционная фракция, "Прогрессивные" будут поддерживать вопросы, повышающие национальную безопасность, демократию и энергетическую независимость.

Представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваев видит опасность в присутствии в 14-м Сейме узких экономических интересов и олигархов. "Мы видим, что блокирование партий и ультимативное, недемократическое отношение закладывают основу для "узкой коалиции", которая не представляет большинство населения Латвии", — комментирует Шуваев в распространенном "Прогрессивными" заявлении для прессы.