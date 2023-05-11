Бригманис: в связи с отказом Левитса баллотироваться в президенты выросли "акции" Пиленса
Foto: LETA

В связи с отказом действующего главы государства Эгила Левитса баллотироваться на второй срок, "акции" кандидата в президенты от "Объединенного списка" Улдиса Пиленса выросли, сказал агентству LETA депутат Сейма от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян Аугустс Бригманис.

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Бригманис подчеркнул, что в сложившейся ситуации "акции" Пиленса на президентских выборов "котируются как очень высокие", учитывая, что голоса Национального объединения сейчас "свободны".

В этом контексте политик от Союза "зеленых" и крестьян сослался на предыдущее публичное заявление депутата Сейма от Национального объединения Александра Кирштейнcа, из которого можно понять, что существует вероятность того, что Нацобъединение поддержит кандидатуру Пиленса.

На вопрос о том, как повлияет на перспективы Пиленса избраться выдвижение "Новым Единством", например, кандидатуры Эдгара Ринкевича, Бригманис отметил, что пока премьерская партия не определилась со своим выбором. Также политик отметил: сбылись его прогнозы о том, что на каком-то этапе появится женщина-кандидат — "Прогрессивные" выдвинули Элину Пинто.

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