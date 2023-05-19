Бришкенс из "Прогрессивных": нынешняя коалиция недееспособна

Если бы коалиция работала сильно, слаженно и реализовывала установки, обозначенные в декларации правительства, то затруднение такого рода, как неспособность согласовать единого кандидата на пост президента государства, было бы преодолимо. Однако нынешняя коалиция недееспособна, такое мнение выразил председатель парламентской фракции партии "Прогрессивные" Каспар Бришкенс.

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Бришкенс также отметил, что в настоящее время некоторые партнеры по коалиции испытывают напряжение, понимая, что невозможность договориться по одному кандидату — не единственная "ахиллесова пята" коалиции. В нынешней геополитической ситуации, в условиях войны Латвия не может позволить себе слабое правительство, подчеркнул лидер фракции "Прогрессивных".

"Прогрессивные" считают, что коалиция справедливо заслуживает критики, и фракция не скрывала этого, работая в оппозиции. При этом "Прогрессивные" ожидают от партий, которые "искуснее всех плетут интриги", дозу самокритики в разговорах о том, насколько хорошо коалиция справляется с выполнением работы. На просьбу уточнить, какие именно партии он имеет в виду, Бришкенс сослался как на заявления представляющего "Объединенный список" министра земледелия Дидзиса Шмитса, так и на Национальное объединение в лице министра обороны Инары Мурниеце и председателя фракции этой политической силы в Сейме Райвиса Дзинтарса.

На предложение сделать прогноз, будет ли 31 мая избран новый президент, Бришкенс ответил уклончиво, подчеркнув, что пока хочет воздержаться от каких-либо спекуляций. Но так как у коалиции нет единого кандидата, "Прогрессивные" считают, что все кандидаты имеют равные шансы быть избранными.

Официальные переговоры фракций Сейма и кандидатов начнутся на следующей неделе. У фракции "Прогрессивных" запланирована встреча с Эдгаром Ринкевичем, а у фракции "Нового Единства" — с Элиной Пинто. Также планируется, что "Прогрессивные" выслушают изложение позиции Улдисом Пиленсом, а Пинто отправится во фракцию "Объединенного списка".

Кроме того, на следующей неделе партия "Прогрессивные" встретится с Союзом зеленых и крестьян, чтобы попытаться заручиться поддержкой для кандидатуры Пинто, отметил Бришкенс.