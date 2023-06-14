Бришкенс: "Прогрессивные", "Новое Единство" и СЗК способны найти важные компромиссы

Оппозиционные "Прогрессивные" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), а также премьерское "Новое Единство" способны прийти к важным комромиссам. Об этом заявил агенству LETA председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

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На прошлой неделе состоялась встреча "Прогрессивных" с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и другими представителями "Нового Единства", стороны позитивно оценили итог переговоров.

В среду, 14 июня, премьер-министр Кариньш заявил, что инициирует переговоры между пятью политическими силами, которые потенциально могут войти в расширенную коалицию — "Новым Единством", "Объединенным списком" и Национальным объединением, которые уже сейчас состоят в правительстве, и оппозиционными "Прогрессивными" и СЗК.

Бришкенс заявил, что официальное приглашение на переговоры "Прогрессивные" еще не получили и хотели бы дождаться конкретики о формате встреч, но для переговоров открыты.

Поскольку пока "Прогрессивные" не вели переговоры с остальными политическими партиями кроме непосредственно "Нового Единства", Бришкенс отметил, что сейчас сложно судить, как может выглядеть переговорный процесс в в более широком составе.

"Вопрос в том, готовы ли "Объединенный список" и Нацобъединение ради интересов государства, ради стабильной коалиции отложить в сторону "картельные игры", которые они пытались реализовать осенью [во время формирования нынешнего правительства Кариньша]", — сказал Бришкенс.

Напомним, что по итогам выборов в 14-й Сейм осенью прошлого года было создано второе правительство Кришьяниса Кариньша в составе "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения. На этапе переговоров о создании коалиции Кариньш ("Новое Единство") настаивал на включении в правительство "Прогрессивных", однако "Объединенный список" и Нацобъединение согласованно выступили против.

На вопрос, возможна ли вообще широкая коалиция из пяти политических сил, Каспарс Бришкенс ответил, что воздержится от спекуляций. В то же время политик отметил, что существующая коалиция с трудом находит компромиссы, например, по вопросам экономической конкурентоспособности и прав человека, которые являются важными позициями для "Прогрессивных".

Сразу после президентских выборов, на которых главой государства был избран кандидат "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, Кариньш, напомним, заявил, что нужно расширить коалицию. Сейчас коалиция состоит из "Нового Единства" (26 депутатов), "Объединенного списка (15) и Нацобъединения (13) — итого 54 голоса. За избрание Ринкевича голосовали 26 депутатов "Нового Единства", 16 — СЗК, 10 — "Прогрессивных" — суммарно 52 голоса. Исход президентских выборов дал повод предполагать — голосование за Ринкевича обрисовало новый состав коалиции. Однако премьер Кариньш продолжает настаивать — речь идет о "расширении коалиции": то есть, предполагается, что у входящих сейчас в правительство "Объединенного списка" и Нацобъединения есть шанс остаться у власти. В свою очередь, "Объединенный список" и Нацобъединение возражают против расширения коалиции.