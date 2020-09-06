Британия ужесточает правила ввоза и вывоза домашних животных: что изменится для Латвии?

Начиная с 1 января 2021 года, Великобритания существенно ужесточает правила ввоза и вывоза домашних питомцев из страны. Чтобы эти требования были соблюдены, владельцам животных необходимо своевременно подготовиться к поездке — примерно за пять месяцев до планируемого путешествия.

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Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре подчеркивает, что на первый визит к ветеринару перед предстоящей поездкой необходимо записаться за пять месяцев до запланированной даты.

По словам ветеринара, с 1 января 2021 года у домашнего питомца должен быть паспорт европейского образца, в которой занесены отметки о регистрации чипа и действующей вакцинации от бешенства.

Перед поездкой животное нужно будет проверить на антитела к бешенству, и не ранее, чем через три месяца после получения удовлетворительного результата, ветеринар сможет выдать соответствующий сертификат, который позволит животному свободно путешествовать.

Также перед поездкой надо будет обязательно проходить ветеринарный осмотр в ветклинике.

Латвийское ветеринарное общество напоминает, что взятые анализы титра антител к вирусу бешенства не гарантируют, что этот титр будет удовлетворительным для конкретного животного. Поэтому было бы безопаснее начать подготовку к поездке даже раньше, чем за пять месяцев до запланированного пересечения британской границы, с учетом времени, которое может потребоваться для повторного анализа.

Новые требования будут применяться только в отношении некоммерческой перевозки животных или случаев, когда животное путешествует с владельцем.

Латвийское ветеринарное общество рекомендует лицам, которые планировали вернуть своих питомцев в Латвию, сделать это до 31 декабря 2020 года, поскольку соблюдение новых ветеринарных требований с января 2021 года значительно увеличит стоимость перевозки животного из Великобритании.