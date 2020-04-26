Британская Daily Telegraph высоко отметила достижения Латвии в борьбе с Covid-19

Британская газета Daily Telegraph опубликовала в минувшую субботу статью, в которой высоко оценила достижения Латвии в борьбе с пандемией и охарактеризовала Латвию как образец борьбы с коронавирусом. Издание особо подчеркнуло решительные шаги латвийского правительства на ранних стадиях вспышки Covid-19 и сбалансированный подход Кабинета министров к кризисной ситуации.

В заголовке публикации издание задается вопрос: "Как Латвия возглавила борьбу с пандемией коронавируса в мире?"

"Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объясняет, что это балтийское государство предприняло решительные шаги, прежде чем его граждане начали умирать от коронавируса", — говорится в публикации. Латвия "упоминается в качестве примера среди стран, которые пытаются бороться с Covid-19", указывает в своей публикации автор — Эдвард Малникс.

Одним из наиболее важных объяснений относительного успеха прибалтийского государства в попытках остановить распространение вируса до сих пор являются "очень многие" своевременные шаги, предпринятые правительством еще до того, как в стране был зарегистрирован первый летальный исход от коронавируса, цитирует издание премьер-министра Латвии.

Кариньш отметил, что работают многие магазины, а предприятия работают в рамках сбалансированного подхода — с заботой о здоровье людей и таким образом, чтобы экономике был нанесен наименьший ущерб.

"Латвия объявила о введении режима чрезвычайной ситуации еще 13 марта, и согласно этому решению, в стране были запрещены массовые публичные мероприятия с участием более 200 человек. В то же самое время десятки тысяч людей [в Великобритании] приняли участие в конном фестивале в Челтнеме, несмотря на предупреждения о том, что 31 января в Великобритании был выявлен первый случай заражения. Проведение этого мероприятия способствовало распространению нового вируса", — сравнивает ситуацию в Латвии и Британии газета.

В тот момент, когда в Латвии была официально зарегистрирована первая смерть от Covid-19, правительство решило ввести более строгие правила социального дистанцирования и сократило разрешенное количество собирающихся с 200 до 2 человек.

"Первый человек в нашей стране скончался 3 апреля. И, возможно, одно из самых больших отличий заключается в том, что мы предприняли множество подготовительных шагов прежде, чем начали видеть, как люди стали уходить из жизни", — пояснил Кариньш британской газете.

"А во-вторых, мы с самого начала следуем мнению эпидемиологов. Именно они дают нам советы, и мы их слушаем", — отметил премьер-министр Латвии.