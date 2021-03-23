Британский штамм у опасной черты, выходной после вакцинации, привитый Путин. Главное о Covid-19 на 23 марта

Инфекционисты бьют тревогу: распространенность британского штамма Covid-19 достигла опасного уровня. Глава МОН предлагает вариант учебы с моделями "А", "Б" и "В". Учебный год для латвийских школьников не будет продлен до Лиго. Ответственное ведомство США усомнилось в точности данных об эффективности вакцины AstraZeneca. Владимир Путин сделал прививку. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 23 марта.

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Цифры. В минувший понедельник в Латвии выявлено 508 новых случаев Covid-19, умерли двенадцать человек с этим диагнозом. Умершие входили в возрастные группы 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (четыре человека). За сутки сделано 18 614 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 98 094 человек, умер 1826 человек.

Вакцинация. В понедельник, 22 марта, прививки от Covid-19 получили 2259 человек, в том числе вторую дозу — 227 человек, сообщает. Большинство привитых — 1673 человека — относились к возрастной группе старше 70 лет. Также вчера был привит 71 работник медицинских учреждений, 95 медицинских работников, 29 работников и 57 клиентов центров соцухода.

На этой неделе Латвия получила еще одну партию вакцины Pfizer — 2340 доз, сообщает Министерство здравоохранения. Эти вакцины будут использованы для обеспечения второй и первой дозы нынешним приоритетным группам, в особенности медикам, а также работникам и клиентам центров социального ухода, указали в ведомстве.

С 1 декабря 2020 года по 22 марта 2021 года Служба госдоходов выплатила пособия по простою и зарплатные субсидии на общую сумму 90,4 млн евро. По заявкам 34 443 предприятий работникам выплачены пособия по простою на общую сумму 59,1 млн евро и зарплатные субсидии на общую сумму 14,4 млн евро.

Распространенность британского штамма Covid-19 достигла опасного уровня. Почти в половине секвенированных образцов анализов на Covid-19 был обнаружен британский штамм нового коронавируса. Глава научного совета Латвийского биомедицинского центра Янис Кловиньш отметил, что при британском штамме болезнь протекает тяжелее, но быстрая вакцинация не дает новому штамму вырасти.

После прививки от Covid-19 работодатель может дать выходной своему сотруднику, если он чувствует себя плохо, хотя в законе такой нормы нет. По данным Отдела поддержки клиентов Государственной трудовой инспекции, возможность дополнительного выходного стороны вправе обговорить в трудовом договоре или внутреннем нормативном акте. Когда работник идет на вакцинацию от Covid-19, например, этот день считается выходным и оплачивается по среднему тарифу.

Образование. В случае, если после 6 апреля, когда закончится нынешний срок действия ЧС, появится возможность пересмотреть действующие ограничения. Министерство образования и науки призовет в дальнейшем организовать учебный процесс по тому же принципу, что действовал в прошлом году — с тремя возможными моделями "А", "Б" и "В".

Из 45 самоуправлений, в которых школы имеют возможность проводить занятия на свежем воздухе, не все воспользовались этой возможностью. По имеющимся данным МОН, этого не сделали в Кандавском, Цесисском и Валмиерском краях. Пока не ясно, по какой причине самоуправления не выбрали этот вариант.

С учетом того, что из-за пандемии Covid-19 в этом году школьникам приходилось долгое время учиться дистанционно, решение не продлевать учебный год до Лиго для 1-6-х классов принято из-за эмоционального состояния детей. МОН подчеркивает, что дети устали от дистанционного обучения, и продленный учебный год еще больше ухудшит их эмоциональный фон.

Латвийская ассоциация косметологов не понимает, почему косметологам до сих пор запрещено работать, в то время как оказание некоторых услуг с аналогичным эпидемиологическим риском разрешено. В то же время в Латвии разрешено работать парикмахерам и гигиенистам, клиенты которых при получении услуг вообще находятся без маски.

Президент России Владимир Путин не собирается превращать свою вакцинацию от коронавируса в публичное мероприятие, он и без этого уделяет большое внимание пропаганде прививок от Covid-19. Правда, какой российской вакциной привился глава государства, неизвестно.

Производитель вакцин AstraZeneca мог включить в данные американского испытания устаревшую информацию. Комитет по мониторингу данных и безопасности Национальных институтов здравоохранения США обеспокоен тем, что включение устаревшей информации "могло предоставить неполное представление о данных эффективности".

Канцлер ФРГ Меркель и главы федеральных земель решили продлить локдаун до 18 апреля и ужесточить его на время пасхальных праздников в свете резкого роста числа заражений коронавирусом. В целях борьбы с пандемией коронавируса общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии.

Жителям Великобритании, которые попытаются уехать за границу без веской причины, будет грозить штраф в размере 5000 фунтов стерлингов (5700 евро) в соответствии с новым законопроектом о пандемии коронавируса. Новый закон вступит в силу на следующей неделе. Штраф предусматривают нормы, за которые депутаты проголосуют в четверг. На отдых британцы смогут уехать не ранее 17 мая.