Бронетранспортеры за 200 млн: Эстония забраковала, Латвия собирается покупать

Конкурс на закупку бронетранспортёров для латвийской армии - один из самых дорогих в истории Министерства обороны - приближается к завершению. При этом победа финской компании SISU, получившей контракт на 200 млн евро, вызывает вопросы, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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Конкурс на закупку нескольких сотен бронетранспортеров был объявлен в середине 2017 года. Победу в нем одержала финская компания SISU, которая привезла на испытания в Латвию свой единственный прототип. При этом предложение SISU не соответствовало техническим параметрам: например, бронетранспортер был вдвое тяжелее, чем требовалось по условиям. Он также стал последним в тестах на проходимость, а с точки зрения стоимости финское предложение стало вторым самым дорогим.

Победу SISU получила благодаря пунктам, которые касались гарантии, запчастей и других параметров, которые нельзя оценить объективно, так как машина не была запущена в серийное производство. Два других претендента оспорили результаты конкурса, и в начале 2019 года Бюро по надзору за закупками приняло решение их отменить.

В мае 2019 года был объявлен новый конкурс, в рамках которого Латвия собиралась закупить 300 новых бронетранспортеров на 8-9 мест не дороже 700 000 евро и еще 150 таких же машин на пять мест, не дороже 500 000 евро. По условиям конкурса, претендент должен был привлечь к реализации латвийские компании. На письмо с предложением принять участие отозвались 12 стран, но Министерство обороны выбрало финскую компанию Patria, у которой есть связь с SISU. По словам госсекретаря министерства Яниса Гарисонса, это предложение было "очень конкурентоспособным", в том числе и по цене.

Финская компания создала латвийский филиал Patria Latvija, которой руководит отставной офицер Национальных вооруженных сил Угис Романовс. По данным передачи, у Романова был доступ к материалам, содержащим гостайну. Кроме того, он принимал участие во всех мероприятиях, связанных с процессом закупки техники. Минобороны провело проверку, но ничего противозаконного не нашло.

Международный договор о сотрудничестве при производстве техники на базе Patria заключили три страны. Но одна из них - Эстония - в начале этого года вышла из проекта. Эстонские СМИ писали, что вооруженные силы страны не договорились по вопросам стоимости разработки и испытаний, конечной цены техники и степени участия эстонских компаний в производстве. Для Латвии договоренность пока остается в силе.

TV3 отмечает, что Минобороны не может раскрыть конечную цену бронетранспортеров. Глава Patria Latvija говорит о том, что в проекте будут участвовать 12 латвийских компаний. Но на данный момент реально в нем заняты две.

Первые ходовые испытания техники запланированы на сентябрь. По данным TV3, первый тест был не слишком успешным: при испытании на подрыв мины была зафиксирована "гибель" манекена-водителя. Следующие тесты стали более удачными.

На данный момент на исследования в рамках проекта потрачено 8 млн евро. После того, как из договора вышла Эстония, Латвии придется заплатить половину от этой суммы.