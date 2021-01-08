Будем как рыси. Гобземс обнародовал название и логотип своей новой партии
Foto: Пресс-фото

Депутат Сейма Алдис Гобземс в пятницу, 8 января, обнародовал в соцсети Facebook новые детали, касающиеся своей новой партии. Политическое объединение будет называться "Закон и порядок" (Likums un kārtība), повторяя название американского детективного сериала Law&Order. В свою очередь, в качестве логотипа представлено стилизованное изображение головы рыси с ушами.

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"Принципы нашей деятельности будут как у рысей. Грациозные, сильные, дальновидные", — пояснил свой выбор логотипа Гобземс. Мероприятие по основанию партии пройдет сегодня в 20:00 на онлайн-платформе Zoom.

Планируется, что в правление партии "Закон и порядок" войдут Гобземс, бывшая член KPV LV Карина Спруде, Агрис Фрейфалтс, Янис Ронис, Лиана Теличенайте, Даниэль Аболиньш, Янис Бруверис, Марита Кликича, Янис Залте, сообщает LETA. Отмечается также, что Гобземс охарактеризовал всех их как "не только умных, но и красивых людей".

Алдис Гобземс был избран в 13-й Сейм Латвии от партии KPV LV и претендовал на пост премьер-министра. Позднее он был исключен из партии и прославился эпатажными высказываниями и действиями.

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KPV LV "KPV LV" naudas krimināllieta Facebook Алдис Гобземс Сейм Латвии Сейма
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