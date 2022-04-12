Будем собирать деньги на ремонт — организаторы празднования 9 мая о Памятнике освободителям

В понедельник, 11 апреля, памятник Освободителям в Риге окружили забором. Рижская дума по просьбе Сейма проверила состояние комплекса в Пардаугаве и сделала вывод: он опасен для окружающих, а денег на его ремонт в казне города нет. Общественные организации уже предложили начать сбор средств, чтобы привести монумент в порядок, пишет rus.lsm.lv.

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"Через несущие конструкции просачивается вода, но более детально пока не можем сказать… Здесь мы видим, что попадает не только дождевая вода, но и многое другое", — показывает Янис Белковскис, замдиректора департамента городского развития Рижской думы.

Памятника Освободителям Риги проверяли еще в 2018 году — уже тогда констатировали, что некоторые элементы отделки повреждены, а часть каменных плит отделилась и еле держатся.

Но 31 марта и 5 апреля этого года по просьбе Сейма обследование провело управление по контролю за строительством департамента городского развития.

"Ситуация с 2018 года ухудшилась, поэтому принято решение оградить территорию, где плиты отошли. Есть угроза, что в результате их падения могут пострадать люди. Также мы обследовали дополнительно подземные помещения — и обнаружили трещины в несущих конструкциях. Пока нет информации о причинах их появления. Поэтому в течение шести месяцев будет проводиться углубленное исследование", — добавил Белковскис.

Судьбу памятника обсуждают в Сейме и правительстве, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис. "Прежде чем принимать решения, что делать дальше, нужны ответы от министерств и законодателей. В бюджете 2022 года средства для ремонта этого памятника не предусмотрены. Это значит, что забор может там находиться достаточно долго"", — сказал он.

Глава Общества 9мая.lv Вадим Баранник говорит, что аварийное состояние памятника стало для него сюрпризом — и ему хотелось бы увидеть заключение специалистов. Но если это действительно так, то общество готово объявить о сборе пожертвований на ремонт.

"Наша организация готова взяться за организацию сбора таких пожертвований. Мы готовы были бы это делать с условием того, чтобы пожертвования собирались только с жителей Латвии. Да, мы должны все вместе показать, что это латвийский памятник, что те мероприятия, которые проходят здесь, они латвийские, они не связаны ни с каким другим государством — и что этот памятник действительно нужен и важен именно жителям Латвии, никому другому", — отметил он.

Рижская Дума получила четыре заявки на проведение мероприятий 9 мая, однако недавно Сейм принял изменения в законе, которые запрещают проводить публичные мероприятия ближе 200 метров от любого памятника советской армии.