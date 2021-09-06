Будет дана оценка работе лаборатории MFD в связи с неспособностью вовремя обработать результаты школьных тестов на Covid-19

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) обещает "крайне строго" оценить действия конкретной лаборатории или субподрядчика в связи с неспособностью вовремя ввести результаты тестов на "Covid-19" в систему электронного здравоохранения.

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В последние дни лаборатория MFD veselības grupa подверглась критике за ряд недочетов в процессе тестирования школьников.

По словам министра, информацию об этой ситуации планируется представить на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке во вторник, 7 сентября.

Муйжниеце отметила, что вопрос о действиях соответствующей лаборатории был также поднят на заседании коалиции в понедельник, 6 сентября.

Муйжниеце подчеркнула агентству LETA, что задержка получения информации о тестировании со стороны лаборатории MFD абсолютно недопустима. Эта ситуация тормозит весь процесс, и это создает большое недовольство в обществе — в том числе и среди тех, кто поддерживает тестирование с целью ограничения распространения "Covid-19", считает министр.

Муйжниеце отметила, что в пятницу Министерство образования направило в Министерство здравоохранения письмо с призывом оценить обстоятельства и либо сократить количество тестов, доверенных MFD, либо расторгнуть договор с компанией. Министр отметила, что в сотрудничестве с другими лабораториями таких проблем не выявлено.

Как сообщалось, лаборатория MFD veselības grupa не смогла обеспечить отдельные школы тестами слюны на Covid-19, которые были необходимы для тестирования учащихся до начала нового учебного года.