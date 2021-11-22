Будет изменена организация движения в связи со строительством Восточной магистрали

В связи с работами 2-й очереди строительства Восточной магистрали с 23 ноября и до 1 июня следующего года на участке "улица Иерикю-улица Виеталвас" будет изменена организация движения, в том числе, внесены изменения и в движение 13-го и 20-го автобусов и 363-й маршрутки.

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На улице Браслас, на участке от улицы Аугуста Деглава до улицы Мадонас, в направлении к улице Дзелзавас, движение транспортных средств будет организовано в одном направлении. Также в одном направлении транспортные средства будут передвигаться по улице Вестиенес на участке от улицы Виеталвас до улицы Аугуста Деглава, в том числе, по временному объездному пути, в направлении к улице Дзелзавас, а также на улице Виеталвас, на участке от улицы Матиса до улицы Вестиенас, в том числе, по объездному пути в направлении улицы Вестиенас.

В указанное время будет закрыто движение транспортных средств на улице Стопиню у перекрестка с улицами Вестинес и Виеталвас, на участке от улицы Пиедруяс до улицы Яунрозес.

Будет изменено и движение автобусов 13-го и 20-го маршрутов, а также 363-й маршрутки. Информация об изменениям будет размещена остановках. На время будут закрыты остановки "улица Стопиню" (в обоих направлениях), улица Виеталвас (в обоих направлениях), Rīgas satiksme (в направлении из центра города), "7-й автобусный парк" (в направлении из центра города), улица Пиедруяс (в направлении в центр города), "Основная школа Сергея Жолтока" (в направлении в центр города) и "кладбище Матиса" (в направлении центра города).

За проведение работ отвечает AM Rīga. Предприятию поручено обеспечить объездные пути и разместить дорожные знаки, обеспечить доступ транспортных средств предприятий и жителей к местам работы и проживания на закрытых улицах, организовать движение оперативного и общественного транспорта. Временные остановки общественного транспорта должны быть организованы перед перекрестком улиц Ницгалес и Пилдас в обоих направлениях и на улице Пиедруяс в направлении Плявниеки.