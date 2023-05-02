Будет обеспечена ​​вакцинация против ВПЧ для мальчиков в возрасте 12-17 лет

Сегодня правительство поддержало разработанные Министерством здравоохранения поправки к правилам вакцинации, которые предусматривают в 2023 году обеспечить вакцинацию против вызывающего рак вируса папилломы человека (ВПЧ) мальчиков в возрасте 12-17 лет за счет средств государственного бюджета.

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Последствия инфекции ВПЧ одинаковы для обоих полов, кроме того, у мужчин за более короткий период развиваются некоторые виды рака, а скрининг на опухоли ВПЧ, специфичные для мужчин, недоступен. Поэтому, понимая важность вакцинации, Министерство здравоохранения перераспределило внутренние ресурсы, в результате чего вакцинация против инфекции ВПЧ для мальчиков 12-14 лет будет продолжена и в этом году.

Гендерно-нейтральная или всеобщая вакцинация против ВПЧ в возрастной группе от 12 до 17 лет в 2023 году будет обеспечена за счет уже выделенных финансовых ресурсов. Однако для того, чтобы вакцинация стала возможной и в последующие годы, необходимо найти дополнительные ресурсы и внести соответствующую поправку в правила вакцинации, чтобы определить право на вакцинацию против ВПЧ для мальчиков с 14 лет, отмечает Минздрав.

Поправки также предусматривают, что для вакцинации против ВПЧ с 12 лет применяется схема вакцинации двумя дозами с минимальным интервалом между дозами в шесть месяцев, за исключением пациентов с иммуносупрессией, для которых применяется схема вакцинации тремя дозами.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, к концу 2022 года 56,3% девочек, имеющих право на вакцинацию против ВПЧ, прошли курс вакцинации. Среди мальчиков 12-14 лет 16,8% начали вакцинацию, а 4,1% завершили курс вакцинации.

Как сообщалось, Государственный совет по иммунизации (ГСИ) ранее заявил, что в настоящее время имеет место неадекватное, несправедливое и дискриминационное распределение государственных финансовых ресурсов на вакцинацию девочек и мальчиков против ВПЧ. Как подчеркнул ГСИ, недопустима ситуация, когда государство платит за вакцину для одного пола, а для другого — нет.