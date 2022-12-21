Будет оглашен приговор Ушакову по делу о хранении запрещенного устройства
Foto: LETA

В среду Рижский городской суд огласит приговор по делу против депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.

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В своем последнем слове в суде Ушаков заявил, что это уголовное дело нужно только для того, чтобы публично подорвать репутацию политика, попытавшись сделать его преступником.

В конце прошлого года прокуратура предъявила Ушакову обвинение в нарушении статьи Уголовного закона о запрете на оборот специально созданных или приспособленных средств, приспособлений или инструментов для проведения оперативных мероприятий особого рода, сообщили в прокуратуре.

За такое правонарушение может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, общественных работ или штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Европарламент лишил Ушакова депутатской неприкосновенности. Ушаков сохраняет за собой полномочия члена Европарламента, поскольку они предоставлены ему государством, и никакая организация не может их отнять.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией изъяло из кабинета тогдашнего мэра Риги Ушакова в Рижской думе устройство, которое можно использовать для оперативной деятельности.

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