Будет ограничено движение в Риге на бульваре Кронвалда

В связи с ремонтом трамвайных путей с 3 по 8 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке бульвара Кронвалда от здания под номером 9 до здания под номером 3.
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Дорожно-строительной компании SIA BINDERS, ответственной за выполнение работ, поручено обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к месту жительства или работы жителей и предприятий, расположенных на указанном отрезке улицы, а также обеспечить движение общественного и оперативного транспорта, создать временные остановки общественного транспорта.
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