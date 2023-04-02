Будет ограничено движение в Риге на бульваре Кронвалда
Foto: F64

В связи с ремонтом трамвайных путей с 3 по 8 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке бульвара Кронвалда от здания под номером 9 до здания под номером 3.

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Дорожно-строительной компании SIA BINDERS, ответственной за выполнение работ, поручено обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к месту жительства или работы жителей и предприятий, расположенных на указанном отрезке улицы, а также обеспечить движение общественного и оперативного транспорта, создать временные остановки общественного транспорта.

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