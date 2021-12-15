Будет рассмотрена отмена требования о наличии сертификата Covid-19 у детей на тренировках

Сейм сегодня принял решение передать на рассмотрение в парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке инициативу об отмене требования о наличии сертификата Covid-19 у детей во время занятий спортом.

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Когда эта инициатива рассматривалась на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, ее представители указали на важность обеспечения детям возможности участия в командных видах спорта, в том числе для того, чтобы не допустить потери ранее достигнутого ими уровня физической подготовки.

Консультант инициативы "За спорт для детей" Рита Пурмале-Йиргенсоне подчеркнула необходимость соблюдения права детей на доступ к спорту.

В свою очередь, директор департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков отметил, что дети могут заразиться Covid-19, когда они находятся в гардеробе и общаются после тренировки. Перевощиков отметил, что затем инфекция может передаваться от детей к родителям, а от них — к пожилым бабушкам и дедушкам. Однако он также допустил использование тестирования для решения этой ситуации.

Однако генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс отметил, что раздевалки для тренировок не используются, и подчеркнул, что семьи с детьми покидают Латвию, чтобы за пределами страны обеспечить детям возможность тренироваться.

Как сообщалось ранее, автор инициативы "За спорт для детей" Янис Валтерс предлагал отменить требование о необходимости сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения детьми спортивных занятий, и настоятельно призывал найти альтернативное решение, которое не ограничивало бы регулярные тренировки.

Инициатор сбора подписей ранее заявлял, что дети — будущее латвийского спорта, однако в настоящее время им запрещено полноценно тренироваться.